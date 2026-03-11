名鉄百貨店本店（名古屋市）が2月28日、多くのファンに見送られながら、71年の歴史に幕を下ろした。同店は昭和29年（1954年）に開店。以来、名古屋駅前の発展とともに歩んできた。3月以降、一部エリアは営業を継続するが、名古屋の玄関口である名駅周辺の賑わいが大きく削がれることが懸念される。閉店のあいさつをする石河仁志社長最終日、閉店のあいさつに立った石川仁志社長は「長らくご愛顧、本当にありがとうございました