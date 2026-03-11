バルセロナでは18歳FWラミン・ヤマルが世界的スーパースターになっており、その成長速度と完成度には驚かされるばかりだ。しかしバルセロナのカンテラの恐ろしいところは、他にも豊かな才能を抱えていることだ。その1人が今月10日に16歳の誕生日を迎えたばかりの攻撃的MFエブリマ・トゥンカラだ。ヤマルと同じレフティーで、U-17スペイン代表でも10試合で5ゴールと結果を出している。すでにバルセロナのリザーブチームであるバルセ