元ギャルママモデルの日菜あこが10日に自身のアメブロを更新。高校2年生の娘のために、19歳の娘と協力して作ったキャラ弁を公開した。この日、日菜は高校2年生の娘から「今日が『高2最後のお弁当』」と聞き「ちょっと可愛くしたお弁当」と、キャラ弁の写真を公開。「これただの猫じゃなくて『もちにゃみ』っていう娘が好きなキャラクターなの」と説明し「結構上手く再現出来たのでは？！」とコメントした。続けて、製作について「