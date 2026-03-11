イタリアが米国を破り、ジャイアントキリングを達成した(C)Getty Images第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は現地時間3月10日、1次ラウンドB組のイタリアーアメリカの一戦が行われ、8−6でイタリアが勝利し、優勝候補の米国を破るジャイアントキリングを達成した。【動画】イタリアが先制弾！捕手ティールの左翼席への一発をチェックイタリア打線は2回、ティールが左翼席へ先制ソロを放つと、二死一塁から今度は