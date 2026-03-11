スピードスケート男子の新濱立也が１１日、所属先の群馬・高崎健康福祉大で会見に応じた。２月に行われたミラノ・コルティナ五輪では日本記録を持つ５００メートルに出場し、６位入賞を果たした。目標としていたメダルには届かなかったが、昨年４月の交通事故による顔面骨折などを乗り越え出場した大舞台を「（五輪まで）１年を切ったタイミングでの交通事故を経験して、その中での６位入賞は色んな人のサポートでここまでこれた