◆大相撲▽春場所４日目（１１日、エディオンアリーナ大阪）西幕下５７枚目・山藤（出羽海）が、西幕下５８枚目・安芸乃山（高田川）を下手ひねりで下し、今場所初白星を挙げた。「狙いは左前みつを取るつもりだったが、遠かった。それでも下から押し上げて、中に入れたので良かった」と振り返った。体重７６・３キロの山藤と１９９キロの安芸乃山の約１２３キロ差対決。最後は華麗な下手ひねりで相手を転がし、館内を沸かせ