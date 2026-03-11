男性７人組ダンス＆ボーカルグループ・三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳの山下健二郎（４０）が１１日、都内で行われた「“スーパー麺”新アンバサダー就任発表会」に出席した。健康に配慮したグルテンフリーヌードルにちなみ、自身の健康管理を明かした。現在、４０歳の山下は「２０代の頃は夜遅くに寝て昼に起きての生活だったけど、３０代後半からこれを改めて朝ご飯を食べるようになった」とルーティンが変化してき