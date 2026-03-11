金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル）でジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）とコンビを組む武豊騎手は、レース当日が５７歳の誕生日。１１日の栗東トレセンで、バースデー重賞Ｖに向けて意気込みを語った。これまで、レジェンドは３月１５日の重賞を４勝している。「誕生日に土日で重賞がある日に、はまるのも珍しい。誰も祝ってくれへんから、自分で祝うわ（笑）」とおどけてみせた