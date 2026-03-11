2月のサウジC連覇を達成し、ドバイに滞在しているフォーエバーヤング（牡5＝矢作、父リアルスティール）の近況について11日、矢作師が説明した。予定通り、ドバイワールドC（28日、メイダン）に出走する方針で現地で調整を続けている。矢作師は「去年（3着）を踏まえて、ゆっくり立ち上げました。先週ぐらいから普通のメニューをこなしている。向こうでは日曜を休みにしているが、今週初めからフォーエバーヤングらしい動きが