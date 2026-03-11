阪神C11着のジューンブレア（牝5＝武英、父アメリカンファラオ）は武豊とのコンビ継続で高松宮記念（3月29日、中京芝1200メートル）に向かう。武豊とは8度目のコンビとなる。同馬は7日に放牧先のチャンピオンヒルズから栗東トレセンに帰厩。11日朝は坂路で4F53秒4〜1F13秒1をマークした。