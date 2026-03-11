ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート代表の「ゆなすみ」こと長岡柚奈（２０）、森口澄士（２４）組＝木下アカデミー＝が１１日、京都府宇治市の同アカデミーアイスアリーナで練習を公開した。次戦は２４日開幕の世界選手権（チェコ・プラハ）。五輪のショートプログラムではスロージャンプで長岡が手をつくなど、ミスが出て１９組中の最下位に沈み、フリーに進むことができなかった。当初は失意も大きかったが「２人