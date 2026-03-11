「医療費が10万円を超えたら税金が戻ってくる」と聞いていたのに、友人に相談したら「たったそれだけなら、申告書を作る手間のほうが損じゃない？」と笑われてしまった。そんな経験をすると、せっかくのやる気もそがれてしまうかもしれません。 今回の記事では、医療費控除の仕組みと、年収450万円の会社員が実際にどれくらい得をするのかを具体的な数字で解説します。 医療費控除とは 医療費控除は、1年間で多額の