１１日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２１．８７ポイント（０．０８％）高の２５９８１．７７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１４．３８ポイント（０．１７％）高の８７２４．６４ポイントと続伸した。売買代金は１４７４億９１２０万香港ドルに縮小している（１０日前場は１７２０億７１０万香港ドル）。前日の好地合いを継ぐ流れ。中国の景気持ち直