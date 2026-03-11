◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB イタリア8-6アメリカ(日本時間11日、ダイキン・パーク)アメリカの1次ラウンド最終戦の最後の打席はキャプテンのアーロン・ジャッジ選手に回りました。一時8点を追いかける状況から、猛反撃で2点差に迫ったアメリカは9回に2アウト1塁の場面でジャッジ選手に打席が回ります。一打出れば同点の場面でしたが、ジャッジ選手は空振り三振に打ち取られ試合終了となりました。選手ら