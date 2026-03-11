バレーボールSVリーグの姫路は、3月11日までに秋本美空（19）がアディダスジャパンと複数年のエンドースメント契約を結んだと発表した。日本代表のアウトサイドヒッターでもある19歳は現在、ドイツ・ドレスナーSCに期限付きレンタル移籍中。武者修行で更なる進化を図る中での契約となった。チームを通じ、「アディダスファミリーに加わることができ、本当にうれしく思っています。姫路の皆さんにもっと元気やワクワクを届け