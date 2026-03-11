◇NBAブルズ130ー124ウォリアーズ（2026年3月10日チェイス・センター）NBAブルズの河村勇輝（24）が10日（日本時間11日）に敵地ウォリアーズ戦で5戦連続ベンチ入りを果たした。しかし出場機会はなかった。チームは延長戦の死闘を制して勝利した。前回の試合となった8日（同9日）に敵地キングス戦では、最終Q残り1分16秒から2戦連続途中出場。“ミスター・トリプルダブル”ことラッセル・ウェストブルックとのマッチアッ