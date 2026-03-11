関連死を含め２万２２３０人の死者・行方不明者を出した東日本大震災は１１日、発生から１５年となった。大津波が押し寄せた岩手、宮城、福島の沿岸部には早朝から、最愛の人に思いをはせ、静かに手を合わせる人たちの姿があった。地震発生時刻の午後２時４６分には３県の２０市町村で追悼式が開かれ、震災後に生まれた若い人たちも教訓をつなぐ大切さを伝える。岩手、宮城、福島３県の沿岸部３７市町村のうち、今年は２０市町