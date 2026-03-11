HYBE JAPANが、2026年の年間プロジェクト「HYBE JAPAN VR NEXT STAGE 2026」を発表した。 【画像あり】過去開催時の様子 同社のVRコンサート事業は2024年に開始。HYBE MUSIC GROUPに所属するアーティストのコンサートをVRで体験できるもので、映画館の座席でVRヘッドセットを着用し、VR専用に特殊撮影されたアーティストのパフォーマンスを鑑賞する形式をとっている。 制作パートナ&