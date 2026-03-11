グッドスマイルカンパニーより「ストリートファイター」シリーズに登場する春麗のフィギュアが再販されることが発表された。 【画像あり】イラストの再現度をチェック商品画像一覧（画像多数） 今回再販されるのは、イラストレーターあきまんの描いた春麗を1/6スケールフィギュアにしたものだ。2022年にCAPCOMとももち浜調剤薬局のコラボで話題となった、おくすり手帳イラスト