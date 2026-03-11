◇第6回WBC1次ラウンドB組米国6─8イタリア（2026年3月10日テキサス州ヒューストン）波乱が起きた。“史上最強”の呼び声高い米国はイタリアに敗戦。1次ラウンドを3勝1敗で終えたものの準々決勝進出は11日（日本時間12日）に行われるイタリア─メキシコ戦の結果を待つこととなった。先発したマクリーンが2回2死から2本塁打を浴び、3点を失った。2番手・ヤーブローも4回にカグリオンに弾丸2ランを被弾した。6回までに8失