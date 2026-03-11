新潟県教育委員会は10日、長岡市の中学校の36歳の男性事務職員が総額2200万円あまりを横領していたなどとして懲戒免職にしたと発表しました。男性職員は「ギャンブルにのめり込んでしまって手をつけた」などと話しているということです。 懲戒免職処分となったのは、長岡市の中学校に勤務する36歳の男性主任です。男性主任は2022年7月から2025年5月までの間、勤務する中学校で学校徴収金などから総額2246万円を横領し、そのうち13