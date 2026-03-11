◇第6回WBC1次ラウンドB組米国6─8イタリア（2026年3月10日テキサス州ヒューストン）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドB組で世界ランキング3位の米国が同14位のイタリアに敗れる大番狂わせが起きた。米国は投手陣が3被弾すると、6回には失策、暴投と守備のミスも絡んで3失点。6回表終了時点で0─8と大量リードを許す展開となった。それでもその裏、ヘンダーソンがソロ本塁打で反撃ののろし