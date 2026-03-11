9人組ダンス＆ボーカルグループ超特急の草川拓弥（31）が10日深夜放送のテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）に出演。若槻千夏（41）から心理テストの回答をイジられた。番組で行った心理テストは「レストランでデート中、注文した食べ物と違うものが。あなたはどうする？」というテストで、草川は「間違っていることを伝えて変えてもらう」という選択肢を答えた。草川は実際に経験があるといい「（間