中国のスマートフォンメーカーであるOPPOとその傘下にあるOnePlusが、2026年3月16日から既存の一部スマートフォンの価格を引き上げると発表しました。AI需要の増加による記録的なメモリ不足と、それに伴う価格高騰を受けてのものとみられます。OnePlus and Oppo smartphones are getting price hikes next weekhttps://9to5google.com/2026/03/10/oneplus-oppo-price-hikes-market-conditions/Oppo and OnePlus to jointly hike sm