◆オープン戦ＤｅＮＡ―広島（１１日・横浜）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（仙台大）が２試合連続で初回に先制打を放った。無死一、二塁で藤浪晋太郎投手のスライダーを捉え、右前にクリーンヒット。自打球による負傷から復帰した１０日のＤｅＮＡ戦（横浜）に続き、試合開始早々に適時打を放った。さらに佐藤啓も左前適時打を放ち、この回２点を先取。藤浪に対し、オール左打者を並べた打線が先にリードを奪った。