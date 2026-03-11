カーリングの世界選手権（１４日＝日本時間１５日開幕、カナダ・カルガリー）に出場する日本女子代表のロコ・ソラーレ（ＬＳ）が１１日、オンライン取材に応じた。チームは３年ぶり３度目の出場となる大会を前に、リザーブには混合ダブルス日本代表として昨年のミラノ・コルティナ五輪世界最終予選に出場した小穴桃里を招集。小穴は８日に閉幕した日本混合ダブルス選手権で優勝し、翌日からチームに合流した。スキップの藤沢五