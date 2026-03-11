歌手・八代亜紀さんの出世作「なみだ恋」、香西かおりの「浮雲」などで知られる作詞家の悠木圭子（ゆうき・けいこ）さんが、３日に都内で誤嚥性（ごえんせい）肺炎のため亡くなったことが１０日、関係者への取材で分かった。９０歳だった。葬儀・告別式は近親者のみで執り行った。八代亜紀さんの「想い出通り」（２３年３月発売）が遺作になった。歌手の入山アキ子は１１日、ブログで悠木さんの死去を明かし「あまりにも突然の出