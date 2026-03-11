Mrs. GREEN APPLE Mrs. GREEN APPLEが11日、「第40回 日本ゴールドディスク大賞」において、アルバム、ミュージック・ビデオ、ストリーミングの計３部門で賞を受賞した。Mrs. GREEN APPLEの今回の受賞内容は以下の通り。ベスト5アルバム（邦楽）：『10』ベスト3ミュージック・ビデオ：『ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜』ベスト5ソング・バイ・ストリーミング：『クスシキ』ベスト5ソング・バイ・ストリー