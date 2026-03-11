タレントのイモトアヤコ（40）が10日、Instagramのストーリーズを更新。魚介をふんだんに使った食卓を公開し、注目を集めている。【映像】イモトアヤコの“生活感ある”キッチンや手料理これまでも自身のSNSで、愛車ハイエースでの車中泊の様子や、4歳の長男との2人旅など、日常の様子を発信してきたイモト。2024年9月27日にはYouTubeチャンネルで自宅キッチンのこだわりの食器や調理家電も披露し、「とても家庭的なんですね」