中国の呉江浩駐日大使は日中関係を巡り、「対話には中身があり、意義があるべきだ」と述べ、日本側に歩み寄る姿勢を求めたものとみられる。全人代とあわせ、中国・北京で開かれている全国人民政治協商会議の会合を前に、きょう取材に応じた呉駐日大使は、日中関係を巡り、日本側が「対話はオープンだ」と表明していることについて問われ、次のように答えた。呉江浩大使「対話には中身があり、意義があるべきだ」中国は高市首相の台