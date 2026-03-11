【異世界ハーレムマッサージ 神の指圧で悩めるモンスター娘たちを揉みほぐす！】 4月7日 発売 価格：880円 【拡大画像へ】 竹書房は、4月7日に発売予定の「異世界ハーレムマッサージ 神の指圧で悩めるモンスター娘たちを揉みほぐす！」第1巻の書影を公開した。 本作品はサカヤギ氏による異世界転生ハーレムファンタジー。