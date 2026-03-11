【第25話】 3月11日 公開 第25話を読む 【拡大画像へ】 フレックスコミックスは3月11日、ねこ末端氏によるマンガ「嘘彼氏でもいいからとにかくシたいましろちゃん」第25話をCOMICメテオにて公開した。 前話で大鷲の機嫌を損ね、イチャイチャを禁止されてしまったましろ。代わりにえまとイチャイチャしようとするが、手癖の悪さが発揮されてしまい……。 「嘘彼氏でもいいからとにかく