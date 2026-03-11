第一実業が続伸している。この日、自動車製造向け外観検査システムを開発するコニカミノルタグループのアイネス・システムズ社（スペイン）と、日系自動車メーカー（ＯＥＭ）を中心とするグローバル販売代理店契約を締結したと発表しており、好材料視されている。今回の契約により第一実は、アイネス社が提供する最先端の「自動車塗装欠陥・シーラー検査システム」及び「隙間・段差・傷凹み