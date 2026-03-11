セルシスが後場上げ幅を拡大している。この日午後、イラスト・マンガ・Ｗｅｂｔｏｏｎ・アニメーション制作アプリ「ＣＬＩＰＳＴＵＤＩＯＰＡＩＮＴ」のメジャーバージョンアップを実施するとともに、買い切り版について平均１０％の価格改定を実施すると発表しており、好材料視されている。 出所：MINKABU PRESS