株式会社焦点工房は、七工匠の交換レンズ「7Artisans 50mm F1.2 APS-C」を3月11日（水）に発売した。メーカー希望小売価格は2万2,100円。対応マウントはソニーE、ニコンZ、富士フイルムX、マイクロフォーサーズ。 APS-Cサイズ相当のイメージセンサーに対応したマニュアルフォーカスの単焦点レンズ。35mm判換算で約75mm相当（マイクロフォーサーズ用は約100mm相当