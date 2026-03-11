開催：2026.3.11会場：ダイキン・パーク結果：[アメリカ] 6 - 8 [イタリア]WBCの試合が11日に行われ、ダイキン・パークでアメリカとイタリアが対戦した。アメリカの先発投手はＮ・マクリーン、対するイタリアの先発投手はＭ・ロレンゼンで試合は開始した。2回表、6番 Ｋ・ティール 初球を打ってレフトスタンドへのホームランでイタリア得点 USA 0-1 ITA、8番 Ｓ・アントナッチ 3球目を打って