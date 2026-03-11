入院患者の家族から現金を盗んだとして逮捕された福岡県の40代の医師の男性が、9日付けで不起訴となりました。男性は2025年から2026年1月にかけ、荒尾市内の病院で勤務中に入院する家族の見舞いに来ていた女性の財布から現金を盗んだ疑いで県内で2回逮捕されていました。不起訴の理由について熊本地検は「刑事訴訟法で明らかにできない」としています。