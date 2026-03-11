「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」１次ラウンドＢ組は１０日（日本時間１１日）、アメリカのテキサス州ヒューストンで、アメリカ対イタリア戦が行われ、イタリアが優勝候補のアメリカを８―６で破った。アーロン・ジャッジ（ヤンキース）らスター選手をそろえ、開幕から３連勝していたアメリカは、３勝１敗で１次ラウンドを終えた。イタリアは３連勝で、残った４戦目は２勝１敗のメキシコとの対戦となる。１