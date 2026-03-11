バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「mofusand めじるしアクセサリー」を2026年3月 第3週より発売する。全5種で価格は300円。2026年3月 第3週発売「mofusand めじるしアクセサリー」(全5種・300円)「mofusand めじるしアクセサリー」は、mofusand（モフサンド）の小さくてかわいいめじるしアクセサリーが登場。傘マーカーにぴったりのレインコート姿のにゃんこをはじめ、カラフルなにゃんこのマスコットでいろんな持ち物に可