バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「ドズル社 まちぼうけ」を2026年3月 第3週より発売する。全6種で価格は400円。2026年3月 第3週発売「ドズル社 まちぼうけ」(全6種・400円)「ドズル社 まちぼうけ」は、大人気ゲーム実況グループ「ドズル社」からまちぼうけが登場。ネコおじは初立体化でラインナップ。○ラインナップドズルぼんじゅうるおんりーおらふくんおおはらMENネコおじドズルぼんじゅうるおんりーおらふくんおおはら