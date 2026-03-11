関西ブロックの“ＮＯ１支部”を決める「オークリーカップ第１７回関西ブロック支部対抗オールスター大会」が７日、開幕した。小・中学生の計１４チームが参加。リーグ初戦を迎えた小学生の部では大阪南・京都府支部選抜が４回完封コールド勝ち、大阪北・奈良県支部選抜は完封勝ちでともに白星発進した。開幕戦に先立ち、７日に大阪・花園セントラルスタジアムで開会式などのセレモニーが行われた。小、中学生の全１４チーム