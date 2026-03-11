【モデルプレス＝2026/03/11】モデルの神戸蘭子が3月10日、自身のInstagramを更新。初めての料理教室でインドカレーを作る様子を公開した。【写真】43歳2児のママモデル「食欲そそられる」じゃがいも・豆など入った手作りインドカレー◆神戸蘭子、人生初料理教室でインドカレー神戸は「先日、人生初のお料理教室。インドカレー作れるようになりました」と報告。フライパンにジャガイモ、豆などが入ったインドカレーを作っている様