◆オークリーカップ第１７回関西ブロック支部対抗オールスター大会（８日・荒本青少年運動広場）▽小学生の部・リーグ戦大阪北・奈良県支部選抜７―０和歌山県・滋賀県支部選抜関西ブロックの“ＮＯ１支部”を決める「オークリーカップ第１７回関西ブロック支部対抗オールスター大会」が７日、開幕した。小・中学生の計１４チームが参加。リーグ初戦を迎えた小学生の部では大阪南・京都府支部選抜が４回完封コールド勝ち