Jocelle Kohアジアの音楽シーンを伝えるウェブメディア「Asian Pop Weekly」を運営し、デジタルディストリビューター「Believe」のAPACチームの一員としても活躍するJocelle Kohが、Tunecoreとのコラボレーションでポッドキャスト番組「the fluffle podcast」第2シーズンをスタートさせた。毎月第1木曜日に更新し、2026年12月まで全10回配信するという。Jocelle Kohは、womxn in musicコレクティブ「fluffle」の創設者でもある（編