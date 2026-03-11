◆春季教育リーグロッテ―巨人（１１日・ロッテ浦和）巨人の増田陸内野手（２５）が先制適時打を放った。「３番・二塁」で先発出場。初回１死三塁でロッテの先発・唐川のカットボールを右前に弾き返した。１０日の春季教育リーグ・ＤｅＮＡ戦（ジャイアンツタウンスタジアム）でも２安打と、好調をキープしている。昨季はキャリアハイの８７試合に出場して打率２割３分１厘、５本塁打、２１打点。７試合で４番を務めた。キ