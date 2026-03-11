長渕剛が、2025年10月より全国4都市で開催されたアリーナツアー＜7 NIGHTS SPECIAL in ARENA 2025＞のファイナルとなったKアリーナ横浜公演を収録したDVD・Blu-rayをリリースする。2025年に全国を駆け抜けたホールツアー＜HOPE＞公演の熱狂が冷めやらぬ中での開催となった本アリーナツアー。作品内ではKアリーナ史上初となった、会場内を縦横無尽に飛行するドローン映像も見どころだ。長渕剛公式サイトでは、本日から一般先行予約