愛知県の東名阪自動車道の蟹江IC～弥富IC間の下り線が11日午後0時45分ごろから、事故で通行止めになっていましたが、午後3時10分に解除されました。 警察によりますと、大型バスと軽自動車2台の計3台の事故ということです。 現場は工事中で、片側2車線のうち1車線しか通れない状態だったということです。