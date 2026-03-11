SANTAが新曲「大丈夫」をリリースした。誰かに心配をかけたくなくて、つい口にしてしまう「大丈夫」という言葉。 本作は、そんな誰しもの日常にある不器用な強がりと、相手を思いやるからこそ生まれる心の痛みを、SANTA自身が作詞し、温かくも切ないメッセージとして綴った楽曲だ。これまで様々なスタイルの楽曲を発表してきたSANTAだが、本作は彼にとって最もストレートなJ-POPソングに仕上がっている。◆◆◆