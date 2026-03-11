◇大相撲春場所４日目（１１日、エディオンアリーナ大阪）大の里（二所ノ関）が休場して場所の中心は安青錦（安治川）の綱取りとなった。３日目の若隆景（荒汐）との一番は協会関係者をうならせた。九重審判長は「強いね。まわしを取らなくても足で押して前に出ている。成長している」とべた褒め。相手の美ノ海（木瀬）も低い体勢が持ち味だが、左を入れてしまえば一気に前に出れる。高安（田子ノ浦）が好調だ。かち上げの立ち