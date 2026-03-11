歌手で女優のジェニファー・ロペスが、歌手マーク・アンソニーとの離婚後、「すべてをあきらめそう」になったと明かした。10年の結婚生活を送り、双子をもうけたマークとの離婚が2014年に成立したジェニファーは、6日の「Up All Night」ラスベガス公演で当時の気持ちについて明かした。 【写真】ショックは大きかった…ジェニファー・ロペスとマーク・アンソニー インスタ